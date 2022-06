Elizabeth II, la reine des jubilés

En 1977, c'était le premier jubilé de la reine Elizabeth II, souriante pour ses 25 ans de règne. D'énormes brasiers ont illuminé les jardins du château de Windsor. L'Angleterre semble toujours aussi attachée à sa monarchie. Quinze ans plus tard, c'était le jubilé de rubis a minima pour Elizabeth. En 1992, un violent incendie ravage une partie du château de Windsor, plusieurs de ses enfants divorcent, et les infidélités du prince Charles font les gros titres. Pour son jubilé d'or en 2002, Sa Majesté commémore joyeusement ses 50 ans de règne. Malgré la mort de sa sœur et de sa mère, la monarque tient à remercier son peuple pour sa fidélité. Pour ses 60 ans de règne et son jubilé d'argent, Elizabeth II va bénéficier de la ferveur suscitée par le mariage de William et Kate, la même année. Sur la Tamise, une reconstitution navale a eu lieu, la plus grande de l'histoire. Après-demain, Elizabeth II, 96 ans, sera la première monarque à célébrer ses 70 ans de règne. TF1 | Reportage H. Dreyfus, A. Bourgeois