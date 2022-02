Elizabeth II positive au Covid-19 : les Anglais s’inquiètent

Les Britanniques ont une pensée pour leur reine ce matin. Tous espèrent qu’elle se remettra vite du coronavirus. Elle est triplement vaccinée, mais c’est son âge, bientôt 96 ans, qui préoccupent ses sujets. "Nous sommes Anglais et nous aimons notre reine. Alors, si elle a le Covid, tout le monde est inquiet", affirme une habitante. Ses symptômes seraient légers, comparables à un rhume, selon le communiqué de Buckingham. Le 10 février, c’est son fils, le prince Charles, qui avait été testé positif, deux jours après avoir rendu visite à sa mère. La reine va passer sa convalescence dans son château de Windsor. Elle a bien l’intention de continuer à travailler, mais elle a assurera des engagements légers et à distance. À la une des majorités des journaux ce matin, c’est ce sens du devoir qui est mis en avant. En effet, la monarque ne compte pas se laisser abattre par le Covid. La santé du monarque fait l’objet de toutes les attentions depuis octobre dernier, lorsqu’une courte hospitalisation l’avait forcé à annuler ses engagements et à lever le pied. TF1 | Reportage É. Stern, L. Barbazanges