Elle a contribué à sauver des centaines de vies

Une médaille pour des actes héroïques. Devant 250 collégiens et personnalités, Jacqueline Bayle reçoit le titre de "Juste parmi les nations", la plus haute distinction de l'Etat d'Israël. Autour d'elle, sa famille et deux arrières petits-fils admiratifs. "Pour moi, ça représente énormément de fierté et énormément de courage" ; "Elle était énormément humble qu'elle ne nous racontait pas forcément grand-chose", confient Noan Bayle et Enzo Bayle. C'est un hommage à celle qui s'est occupée de plus de 300 enfants juifs, réfugiés dans ce château de Haute-Vienne, en zone libre, pour fuir le nazisme. Venus de Pologne, d'Allemagne, d'Autriche et de Hongrie, ils vivront ici à partir de 1940, laissant sur les murs de la grange, des traces de leur passage. Des enfants de 11 à 17 ans, dont plus de la moitié perdront leurs parents pendant la guerre. Embauchée au château en 1941 à l'âge de 17 ans, Jacqueline Bayle travaille en compagnie d'autres habitants, parfois au péril de sa vie. Alors que le château est un lieu de moins en moins sûr, Jacqueline et ses parents, décorés à titre posthume, accueilleront même chez eux pendant plusieurs semaines, les deux enfants juifs du directeur. Un acte courageux qui lui vaudra aussi de recevoir la Légion d'honneur le 14 juillet prochain. TF1 | Reportage C. Parédès, T. Gathy