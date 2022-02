Elle accouche dans le camion des pompiers… pour la 2ème fois

Aujourd'hui, tout va bien pour Ohanna, 3,190 kilos. Mais le 27 janvier, en moins de 20 minutes, elle a décidé de quitter le ventre de sa maman. "J'ai perdu les eaux en conduisant, donc je me suis dit, je vais m'arrêter à la caserne des pompiers qui était juste à côté", raconte la mère. Clémentine Antoine a une histoire particulière, elle a déjà accouché de son deuxième enfant avec les pompiers. "Ils ont été super du début jusqu'à la fin. On a hâte d'aller les rencontrer avec Ohanna", lance-t-elle. Il y a quatre ans, la famille avait déjà vécu pareil scénario. Mais cette fois, l'accouchement a eu lieu ici. Les pompiers de la même caserne ont aidé sa femme pour leur troisième enfant. Clément Meauchaussée tenait à aller les voir pour les remercier. "Je leur dois la naissance de mes deux filles et le fait qu'elles se portent bien et que ma femme se porte bien", raconte-t-il. Une maman courageuse et des sapeurs-pompiers très réactifs pour accueillir de la meilleure des manières la jolie Ohanna. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche