Elle change de vie pour sauver un vignoble

De pied en pied, de grappes en grappes, Marie-Hélène Denis s'applique. Son année de travail se joue lors des vendanges. "Dans ma famille, on est vignerons de père en fils depuis le milieu du XVIIIe siècle", affirme-t-elle. Elle n'a pas dit de père en fille, car jusqu'ici, la succession ne se faisait qu'entre garçons. Mais il y a 40 ans, son père, Robert Denis, arrête, car le travail est trop dur et ingrat. À Limoges, la porcelaine et les vaches limousines poussent plus vite que les cèpes de vigne. Pourtant, il y a six ans, Marie-Hélène décide de reprendre les terres familiales sur lesquelles pousse toujours le seul vignoble professionnel du département. Sa première vendange s'est déroulée en 2016, mais aussi les premières sécheresses et les premiers grêlons, qui ruinent parfois en une soirée les efforts de l'année. L'an dernier, la récolte avait énormément souffert des aléas climatiques. Donc, cette année, l'enjeu est énorme. C'est en continuant à avancer que le rêve de son père et de son grand-père est peu à peu devenu le sien. Et désormais, Marie-Hélène souhaite qu'il ne prenne jamais fin. TF1 | Reportage S. Millanvoye, P. Veron, F. Jolfe