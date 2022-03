Elle défie Poutine en direct à la télévision russe

Elle a surgi dans l'un des programmes les plus regardés de Russie, sur une chaîne contrôlée par le Kremlin pour s'adresser à son pays : "Arrêtez la guerre. Ne croyez pas la propagande, on vous ment ici". Cela n'a duré que cinq secondes d'antenne, brutalement interrompue par un reportage lancé à la hâte. La journaliste risque quinze ans de prison depuis la nouvelle loi sur le contrôle de l'information votée il y a onze jours. Juste avant dans une vidéo, Marina Ovsyannikova, mère de deux enfants, a expliqué son geste. Sa mère est Russe, son père Ukrainien, c'est une guerre fratricide qui ne peut plus être cachée au peuple russe. Cet acte qualifié d'héroïque sur les réseaux sociaux a depuis fait le tour du monde. Le président Zelensky lui-même l'a remerciée pour son courage. Elle invite chaque Russe à en faire autant : "Ils ne pourront pas tous nous mettre en prison". Ce mardi matin, son avocat, qui n'a pas réussi à la contacter, ne sait toujours pas où elle est détenue. TF1 - Reportage S. Pinatel, F. Fernandez