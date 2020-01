"Elle et Lui" : le nouveau spectacle d’Isabelle Mergault au Théâtre des Nouveautés

Au Théâtre des Nouveautés se joue la pièce "Elle et lui", écrite par Isabelle Mergault. Une comédie parfois burlesque mettant en scène Patricia dont le mariage bat de l'aile. C'est le personnage interprété par Philippe Vieux, l'ex-mari de Patricia, qui va venir chambouler toute l'histoire. Celui-ci revient un jour sans prévenir, avec une nouvelle vie. Après Paris, la pièce sera jouée dans toute l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.