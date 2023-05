Elle fait réapparaître les animaux en ville

Si vous allez à Amiens (Somme), vous croiserez peut-être d’étonnants visiteurs. Depuis quelques semaines, les animaux ont envahi la ville. Normalement, on les retrouve plutôt à la campagne. C’est dans ce paysage que Nadège Dauvergne crée ses dessins. Son environnement est une source d’inspiration. Ses modèles, ce sont des photos trouvées sur Internet. Au fusain, elle les agrandit pour leur donner une taille réelle. Dans son atelier, les animaux ne sont jamais très loin. Son pigeon de compagnie Jonjon lui rend une visite. Sur le papier, la chouette, elle, n’a pas encore pris son envol. Il lui reste à se parer de couleurs. Nadège utilise d’abord une bombe, comme un graffeur, puis elle finalise au crayon et au feutre pour rendre l’oiseau le plus réaliste possible. Dans son sac, elle emporte avec elle ses animaux qu’elle va libérer dans la ville. La métropole tolère d’ailleurs son activité. Il lui faut juste trouver le bon emplacement. Son imagination est sans limite. Tout cela est bien sûr éphémère, mais Nadège n’a pas fini de surprendre. Elle installera bientôt ses dessins ailleurs dans l’Hexagone. Prochaine étape : la ville de Nîmes (Gard). TF1 | Reportage V. Lamhaut, C. Yzerman, M. Ragazzi