La Vache qui rit fête ses 100 ans

La portion de fromage fondu qu'on appelait "Crème de Gruyère" est née dans la cave de Léon Bel, dans le Jura, en 1921. Les trois premières années, le fromage fondu est vendu entier dans une boîte de conserve. Et un siècle plus tard, la maison de la Vache qui rit nous dévoile l’histoire de cette vache rouge qui a raison de rire... de son succès. Dès sa première année de lancement, la boîte se vend à près de 12 000 exemplaires par jour. Le dessin, quant à lui, provient de la Première Guerre mondiale pour le ravitaillement en viande fraîche. Dès lors, le personnage est entré dans la vie des Français. Sa jovialité est une arme de communication. Dans ses camions laitiers, la Vache qui rit sillonne l'Hexagone entier. D'ailleurs, sans le vouloir, la marque est devenue un véritable précurseur du marketing. Vendu depuis les années 80 dans 120 pays, elle n'a même plus besoin de citer son nom pour qu'on la reconnaisse. En 1933, elle assoit sa popularité et fait partie de la caravane du Tour de France. Après la guerre, elle se targue d'être la vache nourricière du peuple qui nourrit autant qu'un beefsteak. On la charge en matière grasse pendant cinq ans avant de partir à la conquête des pays du monde entier. L'ère de l'industrialisation de masse l'éloigne d'une tradition fromagère jurassienne.