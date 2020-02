Elle joue du violon pendant son opération de tumeur au cerveau

En plein milieu d'une opération chirurgicale pour extraire une tumeur au cerveau, les médecins ont réveillé Dagmar Turner. Cette passionnée de violon a joué avec son instrument durant l'opération. Le but était de vérifier que la zone fonctionnelle du cerveau contrôlant la précision de la main gauche ne soit pas endommagée. La méthode a été efficace et la patiente a pu rentrer chez elle trois jours après. Elle compte bien réintégrer son orchestre dès qu'elle sera complètement sur pied. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.