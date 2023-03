Elle remet les livres au cœur du village

À cinq heures du matin, Pascale Girard est déjà au volant de son poids lourd. Sa librairie ambulante fait partie du décor du marché. Depuis six ans maintenant, elle a trouvé sa place à Alba-la-Romaine (Ardèche), entre deux platanes. Elle a ici ses habitudes, le petit café avec les autres commerçants du marché. Elle s'installe en deux temps trois mouvements. Il y a toujours un peu de rangement à l'intérieur après la route. Sur ses étagères, la place est comptée. Un livre au lieu d'un autre avec une priorité, la littérature jeunesse. C'est un bon pari pour une commune comme Alba-la-Romaine, puisque 1 500 habitants ce n'est pas suffisant pour avoir une librairie à plein temps. Mais une matinée par semaine, c'est un rendez-vous qu'ils sont nombreux à ne pas manquer. Plus encore qu'un choix économique, c'est pour Pascale un mode de vie. Toutes les semaines, son camion s'arrête dans onze communes. Au fil du temps, au gré des lectures et des échanges, se créent des relations et même des amitiés. Le Mokiroule, une belle aventure qui crée du lien sur son passage. TF1 | Reportage C. Auberger, A. Ponsar