Elles ont changé de vie pour devenir charpentières de marine

Dans cet atelier, le bois et les outils parlent. C'est ce qui a séduit Justine et Célestine, deux jeunes femmes aujourd'hui charpentières de marine. Ici, elles restaurent et bichonnent des bateaux traditionnels vieux parfois de plusieurs siècles. Avant de choisir cette voie, Justine faisait des études de biologie et Célestine réparait des pianos. Un changement de vie étonnant. Le patron des deux jeunes femmes a ouvert son chantier il y a dix ans. Il se réjouit de voir le métier se féminiser. "En équipage, ça fonctionne avec des différences. Tous les trois, on est très différents. Après, n'importe qui peut faire ce métier. Il suffit d'être motivé, d'avoir une tête bien faite et d'être un peu aventurier je pense", explique-t-il. Aventurier, oui, mais il faut aussi passer par une formation. Justine a mis le cap vers la Bretagne pour trouver sa voie. Puis, elle a suivi un CAP charpentier de marine pendant un an avant de revenir sur ce chantier en CDD.