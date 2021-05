Elles rouvriront le 19 mai : quel protocole dans les cures thermales ?

Dans un établissement thermal du Dax (Landes), le standard téléphonique est en surchauffe. "Depuis huit heures que nous sommes là, le téléphone sonne. Les curistes sont très impatients de venir nous voir", confie une secrétaire. Au départ prévue en juin, la réouverture des cures se fera finalement à partir du 19 mai prochain. Les piscines se remplissent à nouveau aujourd'hui. Et le directeur Arnaud Duhalde va pouvoir recruter les saisonniers. "On embauche jusqu'à près de 80 personnes", lance-t-il. Il était temps, car ces six mois de fermeture commencent à peser lourd pour les seize établissements thermaux de la région. Privés de curistes, les habitants de Dax se sentent bien seuls ces derniers mois. Pour les commerçants, le retour des touristes est une question de survie économique. "C'est très dur, surtout pour les patrons", témoigne un salarié. Le thermalisme représente 10 000 emplois directs et 100 000 indirects dans l'Hexagone. Le secteur aurait perdu 110 millions d'euros en 2020.