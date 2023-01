Elles se lancent un incroyable défi

Une haie d'honneur aux sons des tambours et des pirogues péruviennes pour les accompagner sur les premiers kilomètres de leur incroyable défi. Durant trois mois, six femmes vont se relayer sur une petite planche pour traverser le Pacifique entre le Pérou et la Polynésie, 8 000 kilomètres à la seule force des bras. Ces six athlètes ne sont pas des stars. Sauveteuses en mer, elles ont consacré leurs vies à secourir les baigneurs sur les plages du Pays basque. Mais elles ont aussi souffert de la maladie ou surmonter des drames grâce au sport. Alors aujourd'hui, c'est pour aider les enfants malades qu'elles se lancent dans cette expédition. Pour le sourire de ces enfants, pas question d'échouer. Elles se sont préparées pendant des mois. En juin dernier, elles ont même traversé la Méditerranée, 1 800 kilomètres entre Monaco et Athènes. Cette fois, elles repoussent encore plus loin leurs limites, trois mois d'aventure jusqu'en Polynésie, où elles devraient arriver fin mars. TF1 | Reportage J.P. Féret, T. Leroy