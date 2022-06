Éloïse, 19 ans, la maraîchère qui impressionne

Derrière son étal, Éloïse Gross connaît chacun de ses légumes. Il faut dire qu'elle a commencé à les vendre à l'âge de douze ans au marché de Metz, afin de se faire un peu d'argent de poche. À 19 ans, la jeune maraîchère impressionne ses clients. Tous les produits que vend Éloïse ont été produits dans sa ferme de Domangeville, à une dizaine de kilomètres de Metz. Son père faisait ici de l'élevage et elle a développé le maraîchage, avec une vraie passion pour les plantes qu'elle aime faire pousser au rythme des saisons de la graine jusqu'au fruit. À ce jour, elle a trois salariés sans compter les saisonniers, une petite entreprise qu'elle fait découvrir régulièrement de l'intérieur sur les réseaux sociaux. Résultat, avec deux marchés par semaine et de la vente en livraison, Éloïse a fidélisé une belle clientèle. Même si elle ne compte pas ses heures et qu'elle doit faire face aux caprices de la météo, Éloïse ne se départ jamais de son optimise. TF1 | Reportage V. Dietsch, M. Doux, C. Hanesse