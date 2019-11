Elsa Esnoult sort son quatrième album

Elsa Esnoult fait partie des candidates de "Danse avec les stars" encore en lice. Elle sort son quatrième album composé notamment de la chanson phare intitulée "Le droit d'aimer". La chanteuse a écrit et composé la plupart des titres de ce nouvel opus. Elle s'est notamment inspirée du style de Mylène Farmer, pour l'un de ses titres. Elsa partira en tournée dans tout le pays en janvier 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.