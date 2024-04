Après 120 ans d'Entente cordiale, une relève de la garde inédite entre l'Élysée et Buckingham

Bonnets en poil d'ours, épées et pas cadencé: avec une inédite relève de la garde croisée entre l'Élysée et le palais de Buckingham, la France et le Royaume-Uni ont célébré lundi les 120 ans de l'Entente cordiale entre les deux pays. Signé en 1904, l'accord de l'Entente cordiale a permis d'améliorer les relations entre la France et le Royaume Uni après les guerres napoléoniennes. Il est à ce jour considéré comme le fondement de l'alliance entre les deux membres de l'Otan, à l'amitié souvent tumulteuse.