Emballages : on nous vend de l'air !

Dans les rayons, certains emballages vous séduisent en vous laissant penser à un sachet bien rempli. Mais parfois, mauvaise surprise, certains contiennent beaucoup d'air. Ce sont des pratiques commerciales trompeuses aujourd'hui dénoncées par deux associations. Elles mettent en demeure quatre industriels. Parmi les produits concernés, il y en a qui sont vides à 54% et d'autres à près de 70%. "Ce sont des pratiques marketing courantes qui visent à donner l'impression aux consommateurs d'acheter plus que ce que le paquet contient en réalité", rapporte Audrey Morice, chargée de campagnes de Foodwatch France. Contactées, les marques n'ont pas donné d'explications. Elles ont désormais 30 jours pour changer leurs emballages ou pour retirer leurs produits de la vente. Si les pratiques perdurent, il sera toujours possible de déposer plainte car ce sont des infractions au code de la consommation et au code de l'environnement. Pour ne pas vous faire avoir, pensez à regarder le prix au kilo et ne vous fiez pas aux emballages. TF1 | Reportage M. Alibert, F. Moncelle, J. Pelligrini