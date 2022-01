Emballages plastiques : vraiment la fin ?

Au supermarché, on avait déjà pris l'habitude d'acheter les assiettes en carton, des pailles en bambou et de ranger nos courses dans un sac réutilisable. Depuis le 1er janvier, le changement est aussi visible au rayon fruits et légumes. Les poivrons, les concombres, les oignons, les pommes et les poires ne peuvent plus être achetés emballés dans des films en plastique. "C'est un peu compliqué, mais on va s'y faire", "moins de plastique, mieux c'est pour la planète je pense", lancent des consommateurs. Pour ne pas proposer que des fruits et légumes en vrac, la grande distribution a trouvé des alternatives, comme des boîtes en carton ou de drôles de filets en cellulose. Mais ne vous étonnez pas si vous remarquez encore du plastique dans les rayons. Les fruits et légumes fragiles, comme les myrtilles, ceux prédécoupés comme les potimarrons et les sachets de plus de 1,5 kg ont bénéficié d'un délai. Pas de retard en revanche pour notre courrier. Depuis le 1er janvier, le plastique a disparu de notre boîte aux lettres. Les journaux et magazines sont emballés dans une enveloppe. TF1 | Reportage L. Palmier, I. Fourny