Embarquez dans le train des fêtes

Il illumine les nuits anglaises. Ce train à vapeur a revêtu son bel habit de lumière pour un voyage direction Noël. Les passagers embarquent pour un moment festif. Les petits rennes sont de sortie. Dans une famille, la passion de Noël se transmet sur trois générations. Pendant sept heures de balade dans la forêt d'Epping, les arbres se parent de lumières féeriques tandis que les tubes de Noël résonnent. Le trajet coûte une vingtaine d'euros. De nombreux volontaires passionnés de chemin de fer et de Noël viennent donner de leur temps comme Jeff. Le trajet existe depuis cinq ans. Ce n'est pas le seul en Angleterre. Une douzaine de trains touristiques organisent des voyages illuminés et en font toujours plus pour émerveiller leurs passagers. Et pour assurer la magie de Noël, il a fallu beaucoup de travail. Cela a pris une semaine pour installer toutes les lumières sur ce train. Avec 15 000 ampoules, cela a de quoi faire retomber les Anglais en enfance. L'expérience rencontre un fort succès auprès des Britanniques séduits par cette plongée dans l'univers de Noël. TF1 | Reportage E. Stern, L. Larvor