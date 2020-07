Embarquez pour l'île des Embiez dans le Var

Sur l'île des Embiez, près de Toulon (Var), les vacances commencent dès la traversée, dix minutes de dépaysement et d'enchantement. Arrivés sur l'île, certains profitent du bonheur simple comme un château de sable, pendant que d'autres commencent leur journée plus tranquillement. Pour découvrir ce bel endroit, rien de tel qu'un bon parcours à bord du petit train de Christian. Les passagers sont subjugués par ce décor, entre mer et collines. Que peut-on faire d'autres aux Embiez ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.