Embarquez pour une nouvelle vie !

Bienvenue à bord de L’Intrépide, l’une des deux navettes panoramiques pour faire découvrir aux vacanciers le lac de Bort-les-Orgues (Corrèze) et ses 500 millions de mètres cubes d’eau. Au micro, William, le capitaine, et à la barre, son père de 79 ans, Saad Hadjout, qui fait aussi office de gérant. Près de 200 000 passagers au compteur depuis leur arrivée ici il y a treize ans, un peu par hasard. Avec son épouse et ses deux fils, le gérant souhaite aujourd’hui passer la main grâce à SOS Villages. La famille est prête à accompagner le futur repreneur. À l'indispensable polyvalence, il faut ajouter un brin de malice. Pour agrémenter ses descriptions, le capitaine ne prive pas les visiteurs de son humour. Une activité nautique qui profite également de la notoriété du château et du restaurant juste à côté. Très prisées l’été, les deux navettes panoramiques ont un atout pour faire durer la saison. "L’avantage, c’est que nos bateaux sont couverts", informe l’épouse du gérant. Qu’importe la météo, les gens sont à l’abri. De quoi faire durer le succès en attendant un prochain départ et de nouvelles aventures. TF1 | Reportage C. Parédès, T. Rolnik, E. Sarre