Embouteillages : changer de file pour aller plus vite ?

Dans quelques secondes, nous y sommes. Dans les embouteillages et sur trois files, s'il vous plaît. Mais comment choisir la bonne ? Selon une idée communément admise, la file de gauche serait la plus rapide, celle qui avance le mieux. Mais d'après des conducteurs aguerris, c'est une mauvaise idée. "Si je vois qu'il y a un accident à droite ou à gauche, je m'adapte, ça avance aussi bien", confie un automobiliste. Pour Laurent, commercial, changer de file régulièrement en espérant trouver la plus fluide est même très risqué. Des études américaines en attestent : changer de file ne fait pas gagner de temps, c'est même un facteur aggravant des bouchons. C'est tout le contraire d'une caisse finalement, où d'après ces consommateurs aguerris, une analyse rapide des caddies permet de gagner du temps. "C'est mieux quand les clients ils ont beaucoup d'articles, comme ça, le temps passe plus vite", rapporte une caissière. Et c'est bien là l'astuce : il vaut mieux un caddie bien rempli que plusieurs à la suite, car ce sont les paiements qui prennent beaucoup de temps. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau