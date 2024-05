Emeutes en Nouvelle-Calédonie : comment en est-on arrivé là ?

C'est une question qui divise la Nouvelle-Calédonie et que l'on trouve sur les pancartes des manifestants : le gel du corps électoral. Selon cette règle, seules les personnes arrivées sur l'archipel avant 1998 ont le droit de vote aux élections provinciales, ce qui exclut environ 20% de la population. En début d'année, le gouvernement a déposé un projet de loi pour mettre fin à cette exception inacceptable pour les indépendantistes, qui craignent de perdre leur poids électoral. Depuis plus de trois ans, le dialogue est rompu entre toutes les parties. Après deux référendums sur l'indépendance en 2018 et 2020, le troisième en 2021 a été boycotté par les indépendantistes qui ne reconnaissent pas le résultat. La colère monte encore d'un cran en juillet 2022 lorsque Sonia Backès, figure du camp loyaliste, est nommée secrétaire d’État à la Citoyenneté. Pour les indépendantistes, c'est clair, l’État a choisi son camp. A cela s'ajoute un autre affront, le dossier calédonien historiquement traité par Matignon, et pendant des mois, délégué à Gérald Darmanin. Pour tenter d'apaiser les esprits, Emmanuel Macron a demandé à Gabriel Attal de reprendre en main les négociations. TF1 | Reportage N. Gandillot