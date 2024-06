Émeutes en Nouvelle-Calédonie : sept indépendantistes incarcérés

Samedi matin, les forces de l'ordre ont envoyé des bombes lacrymogènes pour déloger plusieurs manifestants au nord de l'agglomération de Nouméa. Les tensions ont repris ces deux dernières nuits surtout dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, comme ici, sur la commune de Poya. Des troubles en réaction à l'arrestation de onze militants indépendantistes, dont Christian Tein, le porte-parole du CCAT, soupçonnés par les autorités d'avoir orchestré l'émeute sur l'île depuis six semaines. Après 96 heures de garde à vue, neuf mis en cause ont été mis en examen, notamment pour complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée et destruction en bande organisée. Sept d'entre eux viennent d'être transférés en Métropole dans un avion spécialement affrété pour l'occasion, placés en détention provisoire dans au moins trois maisons d'arrêt différentes : à Mulhouse, Dijon et dans le centre pénitentiaire de Riom. Depuis le début de l'événement sur l'île, neuf personnes dont deux gendarmes sont décédées en marge des émeutes. TF1 | Reportage A. Bourdarias