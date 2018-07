Emission Spéciale, défilé du 14 juillet 2018

EMISSION SPECIALE " DEFILE DU 14 JUILLET 2018 "AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE THOMAS PESQUETEN DIRECT SUR TF1 dès 7 heures Rendez-vous sur TF1 pour une émission spéciale événementielle en direct dès 7h00 du matin jusqu'au JT de 13h pour vivre les préparatifs, les coulisses, le défilé et l'ambiance de cet événement, grâce à la mobilisation de toutes les équipes de la rédaction, à Paris et en région. Pas moins de six heures de direct ponctuées de plusieurs reportages sur les multiples missions de l'Armée.Présentée pour la 1ère fois par le trio Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau et Jean-Pierre Pernaut.Avec un invité d'honneur exceptionnel Thomas PESQUET, en fil rouge tout au long de l'émission, qui va participer au défilé aérien à bord d'un Rafale. Vous serez plongés dans l'ambiance sur les Champs-Elysées, grâce à toutes nos équipes qui vous feront vivre l'événement au cœur de lieux stratégiques comme le sommet de l'Arc de triomphe, le Palais de l'Elysée, la place de la Concorde, une caserne de pompiers et de la Garde Républicaine. Les journalistes seront au plus près des différentes formations militaires qui vont traverser Paris pour converger vers les Champs-Elysées et aussi avec le public pour recueillir ses réactions. Nous serons également en région avec nos correspondants : le 14 JUILLET est la fête de la nation partout dans le pays ! Parmi les temps forts de cette émission spéciale : Thomas Pesquet, réserviste citoyen de l'Armée de l'Air, sera l'invité d'honneur de notre émission spéciale. Les téléspectateurs vont le suivre dans des séquences exclusives à bord d'un Rafale, qui partira de la base aérienne 105 d'Evreux : les coulisses de sa préparation, ses commentaires en direct pendant le survol des Champs-Elysées, son retour à la base avec ses toutes premières impressions et sensations. La " promotion Beltrame " de l'Ecole des officiers de la Gendarmerie Nationale sera mise à l'honneur dans ce défilé. TF1 a choisi de proposer, à l'issue du défilé, toute une séquence d'hommage au colonel Arnaud Beltrame, organisée avec la Gendarmerie Nationale dans l'enceinte du château de Vincennes, présentée par Jean-Pierre Pernaut, avec Jean-Claude Narcy et Amandine Atalaya. Denis Brogniart sera, lui, avec le GIGN à Villacoublay avant d'arriver sur le site de Vincennes en hélicoptère, pour une démonstration inédite du savoir-faire de ce corps d'élite de la Gendarmerie. Louis Bodin vous fera vivre cette journée exceptionnelle depuis le sommet de l'Arc de Triomphe. Etienne Toussaint est en charge de la réalisation de cette grande émission spéciale. Cette année, TF1 est la chaîne hôte de l'événement.