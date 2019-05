Emma et la Légion étrangère donneront un concert en hommage aux blessés de l'armée

À Aubagne, Emma, la gagnante de la saison 5 de The Voice Kids, arrive sur la base du premier régiment de la Légion étrangère. La petite chanteuse de 10 ans y est attendue pour découvrir les musiciens et répéter avec eux. Ils vont jouer ensemble pour le concert caritatif du gouverneur militaire, le 25 mai 2019, au Dôme de Marseille. Sous le regard fasciné des légionnaires, Emma donne tout sur le morceau d'Edith Piaf. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/05/2019 présenté par Jacques Legros. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.