Emmanuel Macron à La Réunion : les syndicats ont appelé à la grève

Emmanuel Macron a effectué une visite surprise à La Réunion ce 24 octobre 2019. Le président s'est déplacé dans le but de répondre aux nombreuses inquiétudes. Sur l'île, le taux de chômage atteint des records chez les jeunes et 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour accueillir le chef de l'Etat, les syndicats ont appelé à la grève générale. Près de 400 personnes sont descendues dans les rues, mais la foule a été tenue à distance par un important dispositif de sécurité.