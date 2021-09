Emmanuel Macron à Marseille : ce qu'en attendent les habitants

L'Estaque fait partie des quartiers nord, comme on dit à Marseille. Forcément, la venue d'Emmanuel Macron fait réagir. "Ça fait plaisir qu'il passe chez nous" ; "les quartiers nord sont les oubliés", affirment les passants. Dans un noyau villageois, loin du centre-ville, il y a un sentiment d'abandon. Un mot revient sur presque toutes les lèvres parmi les priorités des habitants : l'insécurité. Emmanuel Macron est aussi attendu sur d'autres sujets comme l'état des écoles de la ville. Le président devrait annoncer un plan d'envergure pour les rénover. On parle d'un milliard d'euros. Pour les Marseillais, il y a urgence. "Les écoles sont catastrophiques au niveau des sanitaires et des chauffages" ; "On a abandonné l'école publique volontairement pour favoriser le privé", expliquent certains. Des moyens encore et toujours pour les services publics, les infrastructures et les transports en faveur des quartiers enclavés où les jeunes se sentent parfois oubliés. Encore un paradoxe qui illustre les nombreuses difficultés de la deuxième ville du pays.