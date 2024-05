Emmanuel Macron à Nouméa : les pourparlers se prolongent

Depuis le ciel, les dégâts témoignent la violence des émeutes. Dans cet hélicoptère, Emmanuel Macron prend conscience de l'ampleur de la situation dans l'agglomération de Nouméa, sous les regards des indépendantistes toujours mobilisés sur les barrages. Cela fait maintenant plus de douze heures que le chef de l'État est arrivé sur l'île. Emmanuel Macron a tenu à respecter une minute de silence pour les six personnes tuées lors des émeutes, gendarmes comme civils. Le président de la République a ensuite multiplié les échanges avec les loyalistes. Comme les indépendantistes, il évoque une possible fin de l'état d'urgence, mais à une seule condition : "il ne sera levé que si chacun en sa responsabilité appelle à lever les barrages", prononce le président. Les discussions avec toutes les composantes des indépendantistes viennent de se terminer. Le chef de l'État pourrait aussi annoncer des aides pour les commerçants et les entreprises victimes des émeutes. Les dégâts sont aujourd'hui estimés à plus d'un milliard d'euros. TF1 | Reportage T. Petit, M. Scott, S. Bougriou