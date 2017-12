Emmanuel Macron a rendu hommage à Johnny Hallyday

"On a tous quelque chose de Johnny", a écrit Emmanuel Macron très tôt le matin du mercredi 6 décembre 2017. Très ému comme tous les fans, le chef de l'État a affirmé que le chanteur s'est gravé dans la vie des Français à travers les générations. Un hommage national à Johnny Hallyday se prépare à l'Élysée mais il appartient à la famille d'en décider. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.