Emmanuel Macron à Saint-Barthélémy-D'Anjou : "Il nous faut produire davantage de masques sur le sol national"

Ce mardi, Emmanuel Macron s'est rendu dans une usine de Saint-Barthélemy-d'Anjou (Maine-et-Loire). Face à la crise sanitaire, cette firme a accéléré sa fabrication de masques de protection FFP2 et chirurgicaux pour les soignants en première ligne contre le virus. L'objectif est de "produire plus sur le sol national pour réduire notre dépendance et nous équiper dans la durée" a déclaré le chef de l'Etat. Découvrez l'intégralité de son allocution. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.