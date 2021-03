Emmanuel Macron a-t-il perdu son pari de retarder au maximum les restrictions sanitaires ?

Le pari d'Emmanuel Macron semble loin d'être gagné. Mais le chef de l’État ne voudrait pas s'avouer vaincu. Fin janvier, ses proches et certains ministres ont dit qu'il existe un "trou de souris" pour éviter le confinement national. Cette fois, le chef de l’État est en train de le chercher. Cela veut dire qu'on a pu éviter le confinement en prenant d'autres mesures. Aujourd'hui, on suit encore cette stratégie, même pour l'Île-de-France, un cas aussi important avec douze millions d'habitants. Mais Emmanuel Macron espère que la montée en charge de la vaccination et la remontée des températures vont l'aider à atteindre cet objectif. Concernant la promesse d'un retour à une vie plus normale dans quatre à six semaines, il ne faut pas se précipiter. Pour cause, Jean Castex et le porte-parole du gouvernement se sont bien gardés de donner le moindre horizon ces dernières heures. Ils ont un peu revu et corrigé leurs discours. À l'occasion d'une rencontre avec des maires, Emmanuel Macron a évoqué mercredi une normalisation qui se ferait plutôt en mi-mai.