Emmanuel Macron, deux ans à l'Elysée : quel bilan pour les Nantais ?

Ce 7 mai 2019, Emmanuel Macron fête ses deux ans à l'Elysée. Il y a deux ans, il avait réalisé des scores énormes au second tour de la présidentielle. A Nantes, une ville ancrée à gauche, les électeurs ont voté à 86,52% pour lui. Aujourd'hui, le bilan est mitigé. Tout ce que les Nantais retiennent de lui c'est l'incompréhension et la déception. Si certains regrettent leur choix, d'autres veulent encore lui laisser du temps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.