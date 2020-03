Emmanuel Macron appelle les salariés et les entreprises à poursuivre leurs activités

Le gouvernement appelle tous les Français qui le peuvent à continuer de travailler tout en se protégeant au maximum. Emmanuel Macron exhorte même les entreprises et les salariés à poursuivre leurs activités. Lors d'une visioconférence avec plusieurs membres du gouvernement ce jeudi matin, il a exprimé le besoin d'avoir un "plan de continuité de notre vie économique", ainsi qu'une "industrie qui tourne".