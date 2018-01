Emmanuel Macron est attendu à Calais sur la question des migrants

A Calais, malgré les évacuations successives des migrants et la présence de plus de 1 000 gendarmes et policiers, les incidents n'en finissent pas. A cet effet, Emmanuel Macron s'y rendra demain, mardi 16 janvier 2018, pour discuter avec diverses associations de la situation. Les habitants, eux, n'attendent rien de la venue du chef de l'Etat et affirment subir de plus en plus les conséquences de la pression migratoire dans leur ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.