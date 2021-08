Emmanuel Macron, attraction touristique à Bormes-les-Mimosas

N’espérez pas l’apercevoir sur un autre emplacement. Voilà quatorze ans qu’Élisabeth passe ses vacances à Bormes-les-Mimosas (Var) et autant d’années qu’elle installe sa serviette au plus près des fenêtres du président. Elle est armée d’un accessoire de plage pour le moins insolite : des jumelles d’observation. Malheureusement pour elle, le chef de l’État ne s’est offert aucun bain de foule cette année. Mais sur les plages, en face du fort, sa présence intrigue toujours et attire les touristes curieux. À défaut de débattre avec le locataire de l’Élysée, il est toujours possible de rapporter un souvenir. Et à l’office du tourisme de Bormes-les-Mimosas, les produits dérivés du palais sont mis en valeur et attirent les regards. Les boules de pétanque sont le produit star dans la vitrine cet été. Ce touriste belge est conquis. "Comme je suis venu en vacances ici, à Bormes-les-Mimosas, je trouve intéressant d’offrir un produit qui reflète la France", explique-t-il. Notons que tous les bénéfices réalisés avec ces produits sont ensuite dédiés à la rénovation du palais présidentiel, à Paris.