Emmanuel Macron aux Îles Marquises : comment s’est préparée cette première visite officielle en Polynésie française ?

Tels des guerriers au coucher du soleil, aux couleurs de la France et de la Polynésie, les cavaliers marquisiens escortent Emmanuel Macron au stade d'Hiva Oa. Le premier président de la République à se rendre aux Marquises a droit à tout l'honneur des îles. La cérémonie est préparée depuis plusieurs semaines par les habitants. Pour les Marquisiens, il s'agit de montrer leur tradition, comme le Akà par exemple. Même à 15 000 kilomètres de la métropole, l'attachement à l'Hexagone y est très fort. Par bateaux ou par bus, les Polynésiens ont donc fait des heures de trajet pour venir ici. D'ailleurs, ce lundi, en ce jour de fête, on compte 3 000 personnes alors qu'elles ne sont que 2 000 à l'année. Au maquillage des jours de fête s'ajoutent les habits traditionnels et les 450 danseurs se mettent en mouvement à l'unisson. Le spectacle dure près d'une heure et démontre la force des Marquises. Emmanuel Macron en vient même à parler le marquisien. Prochaine fierté pour les habitants de l'archipel : obtenir le statut de patrimoine mondial auprès de l'Unesco.