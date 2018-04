Emmanuel Macron confirme la limitation de vitesse à 80km/h

Lors de son interview du 12 avril, Emmanuel Macron a confirmé la nouvelle mesure prise par le gouvernement : celle de baisser la limite de vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h. Celle-ci sera effective à partir du 1er juillet et sera évaluée au bout de deux ans pour voir si elle a été efficace ou pas. L'objectif principale est de réduire le nombre d'accidents de la route. Cependant, les usagers ne pensent pas que ce soit la bonne solution. Elle pourrait même être contre-productive. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.