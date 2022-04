Emmanuel Macron déjà en campagne

Il ne va pas attendre pour lancer le match du second tour. Effervescence dans les rues de Denain (Nord), ce lundi à midi, pour ce premier déplacement d’ Emmanuel Macron. C’est bien une nouvelle campagne qui s’ouvre pour le président candidat. Quelques huées au loin, mais c’est un accueil plutôt chaleureux, poignées de main, selfies et quelques interpellations. Les Hauts-de-France est une région politiquement symbolique, où le score du rassemblement national est toujours très élevé. Marine Le Pen a réuni dimanche, au premier tour dans ce territoire, plus de 33% des voix, contre 25% pour Emmanuel Macron. Il attaque l’adversaire sur ses terres, dans ce duel qui l’oppose à Marine Le Pen. Reforme des retraites, pouvoir d’achat, RSA... ces sujets reviennent en boucle. Le président candidat a décidé de prendre le temps, et sera ce lundi après-midi à Carvin et à Lens, toujours dans les Hauts-de-France, à la rencontre des habitants, pour tenter de les convaincre. TF1 | Reportage M. Fiat, J.P. Hequette