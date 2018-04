Emmanuel Macron est en déplacement dans les Vosges

Le président de la République a entamé son 28ème déplacement en région le lundi 16 avril. En visite dans les Vosges pendant plus de deux jours, il se rendra à Saint-Dié le mercredi 18 avril. Il va notamment y présenter son fameux plan d'action pour redynamiser les centres-villes. Certains commerçants affirment attendre beaucoup d'Emmanuel Macron. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.