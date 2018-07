Emmanuel Macron dévoile le portrait de la nouvelle Marianne

Le nouveau visage de Marianne vient d'être dévoilé à Boulazac, le 19 juillet 2018, lors de la visite du Président en Dordogne. Elle représentera le visage officiel de la République durant le mandat d'Emmanuel Macron et sera imprimée sur les timbres. C'est Elsa Catelin qui a eu la tâche de graver la nouvelle Marianne et à l'imprimerie de La Poste, on avait bien gardé le secret jusqu'à sa sortie officielle. Explications en images des diverses étapes de l'impression des nouveaux timbres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.