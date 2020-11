Emmanuel Macron en déplacement à la frontière franco-espagnole

Après les attentats de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) et de Nice (Alpes-Maritimes), Emmanuel Macron confirme un renforcement des contrôles aux frontières. Le chef de l'État s'est d'ailleurs prononcé sur le sujet ce jeudi matin, lors de son déplacement à la frontière franco-espagnole, au col du Perthus, dans les Pyrénées-Orientales. "Nous avons donc ainsi décidé de doubler les forces qui seront déployées aux frontières dans le cadre de ce contrôle. Ce qui veut dire que nous passerons de 2 400 à 4 800 policiers, gendarmes, militaires et CRS qui seront mobilisés dans ce cadre pour lutter contre l'immigration clandestine", a déclaré le président. "Je suis favorable à ce que nous refondions en profondeur Schengen", a-t-il ajouté. D'ailleurs, dans une tribune publiée à Londres, le Financial Times, le président français rappelle que la France ne se bat pas contre l'Islam mais contre le séparatisme islamiste".