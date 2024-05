Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie : comment sortir de la crise ?

L'aéroport de Nouméa est toujours inaccessible ce mardi. Par endroits, les émeutiers restent mobilisés pour filtrer la circulation sur des axes stratégiques. Seules quelques voitures sont autorisées à franchir quelques barrages au milieu des véhicules calcinés. "On ne lâche pas !", scande l'un d'entre eux. Malgré tout, huit jours après le début des violences en Nouvelle-Calédonie, le retour au calme se poursuit selon les autorités. Lundi, le président de la République y voyait de nets progrès en matière de sécurité, après le déploiement massif de 2 700 policiers, gendarmes et militaires pour rétablir l'ordre sur l'île. C'est dans ce contexte que la porte-parole du gouvernement a annoncé le départ d'Emmanuel Macron, dès ce mardi soir, en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l’État y installera une mission dont on ne connaît pas encore les détails. Il y sera question de la réforme du corps électoral aux prochaines élections provinciales à laquelle les Kanaks sont fortement opposés, par peur d'y être minoritaires. TF1 | Reportage T. Petit