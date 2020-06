Emmanuel Macron en route pour 2022 ?

Souveraineté nationale, économie écologique et solidaire, décentralisation... Emmanuel Macron semble avoir lancé sa campagne pour l'élection présidentielle de 2022. D'après Adrien Gindre, chef du service politique de TF1, "le président va progressivement se muer en candidat. Son programme est ni plus ni moins qu'une version revisitée et enrichie de la campagne de 2017". Quels sont les avantages et les inconvénients de ce plan de bataille ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.