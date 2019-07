Emmanuel Macron en vacances au Fort de Brégançon

Il n'y a pas que le sable fin et les eaux transparentes à Bormes-les-Mimosas. Les vacanciers ainsi que les habitués ont également le loisir d'avoir comme voisin Emmanuel Macron, arrivé avec son épouse dans le Var, le 25 juillet 2019. Ils espèrent les rencontrer au détour d'une promenade ou sur la plage, où tous guettent leur sortie, un appareil photo à la main. Les randonneurs, eux, en profitent pour faire un tour sur le site qui est ouvert à la visite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.