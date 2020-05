Emmanuel Macron en visite dans une école des Yvelines : que retenir de son entretien avec les élèves ?

Ce mardi, Emmanuel Macron s'est rendu dans une école de Poissy, dans les Yvelines. L'objectif est de rassurer la population, à quelques jours de la rentrée des classes. Avec les élèves, il a évoqué les gestes barrières à adopter à la maison et à l'école. En parallèle, ils ont aussi discuté de la profession de leurs parents, tous en première ligne dans la lutte contre le coronavirus dans les hôpitaux.