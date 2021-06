Emmanuel Macron giflé : comment les Français réagissent-ils ?

La gifle qu'a reçue Emmanuel Macron a scandalisé. "J'étais très surpris. À mon âge, j'ai jamais vu ça. C'est une grosse bêtise. On peut avoir une idée politique, mais on n'a pas à agir de la sorte", lance un riverain à Saint-Jean-de-Védas (Hérault). Il y a le geste en lui-même et sa violence, mais aussi le symbole de s'attaquer au chef de l’État. Dans le village, les habitants font bloc contre un geste qu'on ne comprend pas vraiment. "Il y a des milliers de personnes contre le président. Ça n'a servi à rien. Ce n'est pas cela qui va faire qu'il va être réélu ou non" ; "Lever la main sur le président de la République, je trouve que c'est indécent", lancent d'autres riverains. C'est la première fois depuis le début de son mandat qu'Emmanuel Macron a été attaqué physiquement. Certains saluent sa réaction, mais s'interrogent sur le dispositif de sécurité. "Il faut relativiser, car ce n'est qu'une claque, mais il ne faut quand même pas laisser passer", explique un passant. Les deux suspects, quant à eux, encourent une peine de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.