Emmanuel Macron : "La vaccination est le moyen le plus efficace de répondre à ce variant Delta"

Ce mercredi matin s'est tenu un nouveau conseil de défense sanitaire au Fort de Brégançon. La mise en place d'une éventuelle troisième dose de vaccin pour les plus âgés ou les plus faibles figure au programme. Et avant de tenir ce conseil, Emmanuel Macron est revenu sur l'urgence de la situation dans les Antilles et le faible taux de vaccination dans les départements d'Outre-Mer. Selon lui, nous sommes devant une situation dramatique, particulièrement en Martinique et en Guadeloupe, qui implique une solidarité inconditionnelle de la Nation toute entière. "S'il fallait faire la démonstration que la vaccination est le moyen le plus efficace de répondre à ce variant Delta, malheureusement nos Antilles en délivrent une démonstration cruelle", a-t-il déclaré. Il ajoute que "face à cette situation, notre volonté est toujours la même : protéger les Françaises et les Français".