Emmanuel Macron lance le contrat engagement jeune : qu’en pensent les premiers concernés ?

À l'Ecole de la Deuxième Chance de Lille (Nord), ils sont une quarantaine de jeunes à se former. Ils sont complètement sortis du système scolaire et sont sans emploi. Ils sont donc directement concernés par les annonces d'Emmanuel Macron faites ce mardi matin. C'est le cas de Timothée qui vient tout juste de trouver un stage en restauration. Un moyen auquel il espère avoir un avenir. Alors une allocation de 500 euros par mois pour suivre une formation semble être ici une bonne idée. Apprendre un métier, voilà le but in fine. C'est ce que fait Robin, actuellement en apprentissage chez un boucher lillois. Un accompagnement qui permet d'être autonome rapidement et qui s'avère être avantageux pour les secteurs qui cherchent absolument à embaucher, mais souvent sans résultat. Dans ce centre de formation des apprentis à Roubaix, on forme 700 jeunes aux métiers du bâtiment. Ils étaient 400 il y a deux ans. Il faut dire qu'il y a urgence à former tellement le manque de mains d'œuvre handicape l'économie. Le contrat engagement jeune pourrait concerner 4 000 jeunes en 2022.